إعلام: ألمانيا تبطأ وتيرة تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا

كشفت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الجمعة، أن برلين بطّأت من تسليم الأسلحة لأوكرانيا بعدما وعدت بها، في شهر مايو/ أيار الماضي، خلال اجتماع بين المستشار الألماني أولاف شولتز، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وذكرت صحيفة “فيلت”، نقلا عن مصادر خاصة أنه “عندما يتم مقارنة ما تمت إضافته إلى القائمة بعد زيارة زيلينسكي، في مايو، فهي حزمة مساعدات عسكرية كبيرة وتظهر صورة مثيرة للاهتمام للغاية”.

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وأضافت الصحيفة: “لكن خلال الأشهر الأخيرة، تم تضمين 10 فقط من أصل 110 دبابة “ليوبارد 1” الموعودة في القائمة، في حين لم يتم إرسال 20 مركبة قتال مشاة من طراز “ماردر” و4 أنظمة دفاع صاروخي “إيريس” و 12 قاذفة، إلى أوكرانيا على الإطلاق”.