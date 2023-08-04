مشهد غريب لـ"بشري غامض" يسير إلى جانب عربة "ياندكس" يثير جدلا… فيديو

مشهد طريف يحدث جدلا لإنسان يقلد الروبوت خلال مرور عربة “ياندكس” لتوصيل الطلبات في موسكو، إذ أثارت المشاهد استغراب رواد وسائل التواصل الاجتماعي بسبب عدم قدرتهم معرفة حقيقته (هل هو روبوت أم إنسان؟).
ويظهر في المشاهد الروبوت (الطفل) هو يعبر الشارع إلى جانب عربة “ياندكس”، إذ أثار استغراب المارة بسبب تقليده حركات الروبوت بشكل دقيق.
واستعان الطفل بأدوات وضعها على رأسه وأسفل ملابسه ليأخذ شكل الربوت الحقيقي، الأمر الذي أثار جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب عدم قدرتهم معرفة حقيقته (هل هو روبوت أم إنسان؟).
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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