مشهد غريب لـ"بشري غامض" يسير إلى جانب عربة "ياندكس" يثير جدلا… فيديو

ويظهر في المشاهد الروبوت (الطفل) هو يعبر الشارع إلى جانب عربة “ياندكس”، إذ أثار استغراب المارة بسبب تقليده حركات الروبوت بشكل دقيق.

واستعان الطفل بأدوات وضعها على رأسه وأسفل ملابسه ليأخذ شكل الربوت الحقيقي، الأمر الذي أثار جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب عدم قدرتهم معرفة حقيقته (هل هو روبوت أم إنسان؟).