نقابة الصحفيين التونسية تطالب بالاعتذار بعد اعتداءات على بعض الصحفيين

أدانت نقابة الصحفيين التونسيين، اليوم الجمعة، الممارسات التي تعرض لها الصحفيون في ولاية مدنين، بمنعهم ومضايقتهم واعتداء على معداتهم.
ونقل موقع “المصدر”، عن النقابة بيانا اتهمت فيه السلطات التونسية بالاعتداء على الصحفيين في إطار سياسة ممنهجة للتعتيم والحد من حق الحصول على المعلومة.
واعتبرت النقابة أن صمت وزير الصحة بشأن هذا الاعتداء يعد موافقة ضمنية عليه، داعية وزارة الصحة إلى تقديم الاعتذار العلني والإدانة لمثل هذه الممارسات، واتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المعتدي، بحسب قولها.
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أمس, 16:18 GMT
وأشارت نقابة الصحفيين التونسية إلى أن الحق في الحصول على المعلومة هو حق دستوري، وأن احترام هذا الحق ووسائل الإعلام يدخل في إطار ضمان الشفافية وحسن سير المؤسسات.
وحذرت النقابة من خطورة استمرار هذا التعتيم على المصلحة العامة وحقوق المواطنين، وخاصة الحق في الحياة والصحة.
يذكر أن الصحفيين تعرضوا، يوم أمس الخميس، لمنع من العمل أثناء تغطيتهم لزيارة وزير الصحة للمستشفى الجامعي في مدنين، كما تعرضت إحدى الصحفيات للاعتداء على هاتفها الجوال من قبل مرافقي الوزير دون تدخل منه.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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