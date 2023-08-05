السعودية تعلن استضافتها اجتماعا في جدة لحل الأزمة الأوكرانية

أعلنت المملكة العربية السعودية، عن استضافتها، غدا السبت الموافق 5 أغسطس/ آب الجاري، اجتماعا لمستشاري الأمن الوطني، وممثلي ‏عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية، في مدينة جدة.‏

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الجمعة: ” تتطلع حكومة المملكة أن يسهم هذا الاجتماع في تعزيز الحوار والتعاون من خلال تبادل الآراء والتنسيق والتباحث على المستوى الدولي حول السبل الكفيلة لحل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية والسياسية، وبما يعزز السلم والأمن الدوليين، ويجنب العالم المزيد من التداعيات الإنسانية والأمنية والاقتصادية للأزمة”.

وأضافت الوكالة أن “استضافة هذا الاجتماع تأتي استمرارا للمبادرات الإنسانية والجهود التي بذلها في هذا الإطار ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والاتصالات التي أجراها مع القيادتين الروسية والأوكرانية، منذ الأيام الأولى للأزمة، وإبدائه استعداد السعودية للقيام بمساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم، ودعمها لجميع الجهود والمبادرات الرامية للتخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها الإنسانية”.

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وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم الاثنين الماضي، أن الاجتماع بشأن أوكرانيا في السعودية، سيكون مفيدا إذا كان يساعد الغرب على إدراك عدم جدوى “خطة زيلينسكي”.

وقالت زاخاروفا في إيجاز صحفي تعليقا على خطط إجراء مفاوضات في جدة، بشأن تسوية أوكرانية بمشاركة دول غربية: “الآن يتم اقتراح عدد أكبر من المبادرات المختلفة. نحن على اتصال بالشركاء، أما بالنسبة للحدث الذي تعقده المملكة العربية السعودية، إذا كان يساعد الغرب على فهم الطريق المسدود بالكامل لخطة زيلينسكي، فسيكون مفيدًا”.