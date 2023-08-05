البنتاغون: أمريكا "قلقة للغاية" بشأن استثمارات الصين في القارة اللاتينية

أكّدت رئيسة القيادة الجنوبية الأمريكية، لورا ريتشاردسون، اليوم الجمعة، أن أمريكا قلقة بشأن زيادة ‏استثمارات الصين في البنية التحتية الحيوية لأمريكا اللاتينية.‏

واشنطن – سبوتنيك. وقالت ريتشاردسون خلال مناقشة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: “إنني قلقة للغاية بشأن ذلك الأمر”.

وأشارت ريتشاردسون إلى أن “الصين على رأس القائمة، باعتبارها تحديا سريعا للولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية”.

كما أعربت رئيسة القيادة الجنوبية الأمريكية، لورا ريتشاردسون، عن قلقها إزاء الأنشطة المتزايدة للصين في الممرات المائية الاستراتيجية، مثل قناة بنما، ومضيق ماجلان.

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وأضافت، لافتة إلى أن “الصين يمكنها استخدام القدرات هناك ليس فقط لتحقيق أهداف مدنية، ولكن أهداف عسكرية أيضا، وأن بكين تبني القدرات في هذه المجاري المائية”.