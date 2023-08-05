أنطونوف: التصريحات الأمريكية بشأن محاكمة نافالني تدخلا سافرا في شؤون روسيا الداخلية

أعلن السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم السبت، أن تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية، حول محاكمة أليكسي نافالني، تعد محاولة سافرة للتدخل في الشؤون الداخلية الروسية.

واشنطن – سبوتنيك. وقال أنطونوف في بيان نشرته السفارة الروسية بواشنطن تعليقا على تصريحات الخارجية الأمريكية، “نعتبر ذلك محاولة سافرة للتدخل في الشؤون الداخلية، من أجل التأثير على عمل النظام القضائي المستقل لروسيا الاتحادية”.

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وأضاف أنطونوف أن رد الفعل الغاضب من جانب الولايات المتحدة يثبت في الواقع صحة قرار المحكمة.

وأصدرت محكمة موسكو، أمس، حكما على أليكسي نافالني، بالسجن لمدة 19 عاما في قضية تتعلق بممارسة أنشطة متطرفة، حيث أُدين الناشط الروسي بتأسيس وتمويل منظمة تمارس أعمالا متطرفة، إلى جانب عدد من الجرائم الأخرى.