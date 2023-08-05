اليمن.. المجلس الانتقالي يعلن مقتل 3 من جنوده في مواجهات مع "أنصار الله" بمحافظة لحج

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اليوم السبت، مقتل 3 من قواته إثر مواجهات مع جماعة “أنصار الله”، في محافظة لحج جنوب اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. وقالت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي عبر موقعها “درع الجنوب”، إن “مواجهات عنيفة اندلعت بين القوات الجنوبية والحوثيين إثر محاولة تسلل لعناصرهم في القطاع الأول بجبهة الحد يافِّع الحدودية (شمال شرقي محافظة لحج).

وأضافت أن “القوات الجنوبية تمكنت من التصدي لمحاولة تسلل الحوثيين وإفشالها”.

وذكرت قوات المجلس الانتقالي أن “ثلاثة من القوات الجنوبية قتلوا خلال المواجهات، فيما تكبد الحوثيون خسائر فادحة في الأرواح والعتاد”، على حد قولها.

ويأتي التصعيد الميداني الجديد بعد أيام من إعلان قوات المجلس الانتقالي، يوم الجمعة الماضي، صد محاولة تقدم لجماعة “أنصار الله” في القطاع الثالث بجبهة الحد يافِّع شمال شرقي لحج، وإلحاق خسائر في صفوف الجماعة.

وفي 10 يوليو الماضي، دعا المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي، أطراف الصراع في اليمن إلى “وقف الأعمال العسكرية والخطابات الاستفزازية التي تنذر بمزيد من التصعيد”، مؤكداً أن “شرارات العنف المستمرة بالإضافة إلى التهديدات العلنية بالعودة إلى القتال واسع النطاق تؤدي إلى زيادة التوترات”.

قيادي في “أنصار الله” يؤكد استمرار المحادثات مع السعودية ومقاربات في بعض الملفات الإنسانية

وتصاعد التوتر بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي ومقاتلي جماعة “أنصار الله” في جبهة الحَّد الحدودية بين محافظتي لحج والبيضاء (جنوب ووسط اليمن)، منذ سيطرة الجماعة في يوليو العام الماضي، على مديرية الزَّاهِر غرب محافظة البيضاء، إذ تدور بين الحين والآخر، اشتباكات في الجبهة الحدودية، غالباً ما توقع ضحايا.