أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة “المركز” التابعة للجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، أن القوات الروسية أحبطت عدة هجمات أوكرانية على محور كراسني ليمان، وتمكنت من تكبيد العدو خسائر بشرية تصل إلى 90 فردا.

وقال سافتشوك في تصريح لسبوتنيك: “أحبطت وحدات قوات المركز محاولات من قبل مجموعات من الألوية الآلية التابعة للجيش الأوكرانية للهجوم على مناطق تورسكي، وغابات سيريبريانسكي على محور كراسني ليمان، وبلغت خسائر العدو 90 مسلحًا، ودُمرت مركبة قتال للمشاة، ومدرعتان ومدفعا هاون”.

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وأشار سافتشوك إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 4 طائرات مسيرة، بينما قصف الطيران الروسي معقلين للقوات الأوكرانية في منطقتي تورسكوي وسيريبريانكا.