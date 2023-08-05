الدفاع: الجيش الروسي يحبط هجمات أوكرانية ويحيد 90 مقاتلا ويسقط 4 مسيرات في كراسني ليمان

أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة “المركز” التابعة للجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، أن القوات الروسية أحبطت عدة هجمات أوكرانية على محور كراسني ليمان، وتمكنت من تكبيد العدو خسائر بشرية تصل إلى 90 فردا.
وقال سافتشوك في تصريح لسبوتنيك: “أحبطت وحدات قوات المركز محاولات من قبل مجموعات من الألوية الآلية التابعة للجيش الأوكرانية للهجوم على مناطق تورسكي، وغابات سيريبريانسكي على محور كراسني ليمان، وبلغت خسائر العدو 90 مسلحًا، ودُمرت مركبة قتال للمشاة، ومدرعتان ومدفعا هاون”.
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أمس, 16:28 GMT
وأشار سافتشوك إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 4 طائرات مسيرة، بينما قصف الطيران الروسي معقلين للقوات الأوكرانية في منطقتي تورسكوي وسيريبريانكا.
وتصعد القوات الروسية من عملياتها على كافة المحاور، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، لتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا، (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون)، وإزالة التهديدات الموجهة لأمن روسيا، والقضاء على التوجهات النازية والمعادية لروسيا في أوكرانيا.
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