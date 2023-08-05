الخارجية الروسية: روسيا ستعيد فتح سفارتيها في بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية قبل نهاية العام

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا تخطط لإعادة فتح السفارتين في بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية قبل نهاية العام الجاري.
موسكو – سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في تصريح لسبوتنيك، “لقد بدأنا في مناقشة المشكلات الفنية مع شركائنا، ومن المقرر أن تُفتتح البعثات الدبلوماسية قبل نهاية العام الجاري”.
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري ضد النيجر إعلان حرب ضدنا
31 يوليو, 21:35 GMT
وأشارت زاخاروفا إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن استئناف نشاط السفارتين الروسيتين في غينيا الاستوائية وبوركينا فاسو، خلال الجلسة العامة لقمة “روسيا -أفريقيا” الثانية التي عُقدت في مدينة سان بطرسبرغ في 28 يوليو/تموز الماضي.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك