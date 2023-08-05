الخارجية الروسية: روسيا ستعيد فتح سفارتيها في بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية قبل نهاية العام

موسكو – سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في تصريح لسبوتنيك، “لقد بدأنا في مناقشة المشكلات الفنية مع شركائنا، ومن المقرر أن تُفتتح البعثات الدبلوماسية قبل نهاية العام الجاري”.