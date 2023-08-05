تعرض ناقلة النفط الروسية "سيغ" لأضرار جراء هجوم زورق مسير أوكراني

تعرضت ناقلة “سيغ” الروسية في الجزء الجنوبي من مضيق كيرتش لثقب في غرفة المحركات إثر هجوم بزورق أوكراني مسيّر عليها. ولا يوجد تهديد بغرق السفينة، ولم يصب الطاقم بأذى، حسبما أبلغ مركز تنسيق الإنقاذ البحري في نوفوروسيسك.

وقال المركز لوكالة “سبوتنيك”: “لا توجد تغييرات، تقف في مكانها والطاقم في مكانه. يوجد زورقان في الجوار، ورافعة. الثقب في منطقة غرفة المحرك. توقف تدفق المياه”.

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أكد مركز تنسيق القيادة والتحديث أنه لم يكن هناك أي تسرب للوقود في المياه.