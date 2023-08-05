روسيا تنتج الطائرات المسيرة "غاستيلو"… فيديو

أعلن مهندس التطوير أن روسيا بدأت في إنتاج الطائرة المسيرة الانتحارية “غاستيلو”، التي تم تطويرها مع مراعاة رغبات المشاركين في العملية العسكرية الخاصة.

وقال لوكالة “سبوتنيك”: “تم تطوير الطائرة المسيرة الروسية الجديدة FPV (المعززة بالواقع الافتراضي) مع مراعاة رغبات مشغلي الطائرات المسيرة العاملة في منطقة العملية الخاصة. على وجه الخصوص، ستكون الطائرة قادرة على الطيران ليلاً ومن الممكن استخدامها في الليل”.

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ووفقًا له، فإن الطائرات المسيرة التي تم تجميعها على خط النقل الجديد تتكون من 30 في المائة من مكونات روسية الصنع، وهي على وجه الخصوص إطارات وأغلفة من الكربون.

وأضاف أنه “في الأشهر المقبلة، سيتم زيادة عدد المكونات الروسية في الطائرات المسيرة الهجومية الجديدة من طراز “غاستيلو” FPV إلى 95 بالمائة”.