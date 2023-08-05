رئيس البرازيل: بنك "بريكس" أكثر سخاء من صندوق النقد الدولي وهو مهتم بمساعدة الدول وليس إغراقها

دعا الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، مجددا إلى إنهاء هيمنة الدولار الأمريكي على التجارة ‏الدولية، معربا عن أمله في أن تحقق عملة “بريكس” المدعومة بالذهب هذا الهدف.‏

وقال لولا، أمس الجمعة، مخاطبا وسائل الإعلام بشأن قمة “البريكس” المقبلة: “يعلم الجميع أنني أدافع عن فكرة أن لدينا عملتنا الخاصة للتجارة بين البلدان”.

وتابع: “لماذا البرازيل في حاجة إلى الدولار للتجارة مع الصين أو الأرجنتين؟ يمكننا المتاجرة بعملتنا”، وفقا لموقع “بيبول جازيت”.

كما أكد دا سيلفا أن

“بنك “بريكس” سيكون أكثر سخاء من صندوق النقد الدولي، ومهتما حقا بمساعدة البلدان، وليس إغراقها”.

Why does Brazil need a dollar to trade with China?”: The BRICS bank is designed to help countries, not sink them like the American IMF , – Brazilian President Lula Da Silva

“The BRICS Bank exists to help save countries, not sink them, as the IMF often does. I believe that so many… pic.twitter.com/aq0Wxcua8e — Sprinter (@Sprinter99800) August 4, 2023

وتأتي تصريحات الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، وسط جهود متزايدة من قبل عدد متزايد من الدول حول العالم للتخلي عن الدولار الأمريكي لصالح العملات المحلية في التعاملات التجارية الدولية.

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وسبق لدا سيلفا أن طرح مرارا وتكرارا، فكرة إنشاء نظام دفع ليحل محل الدولار الأمريكي.