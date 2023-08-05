حاكم سيفاستوبول: رصد سفينة مسيرة في المنطقة البحرية

وكتب على تلغرام: “اكتشف الأسطول سفينة مسيرة في منطقة سيفاستوبول البحرية، في البحر المفتوح، وهي مستمرة في التحرك حاليا، ويتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتدميرها. وفي هذا الصدد، قررت الخدمات الخاصة الحد من حركة السفن من بالاكلافا إلى الشواطئ والعودة.