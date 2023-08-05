حاكم سيفاستوبول: رصد سفينة مسيرة في المنطقة البحرية

أعلن حاكم المنطقة ميخائيل رازفوجيف، أنه تم رصد سفينة مسيرة في منطقة سيفاستوبول البحرية، عثر الأسطول عليها، ويجري اتخاذ إجراءات لتدميرها، ولا داعي لإخلاء الشواطئ.
وكتب على تلغرام: “اكتشف الأسطول سفينة مسيرة في منطقة سيفاستوبول البحرية، في البحر المفتوح، وهي مستمرة في التحرك حاليا، ويتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتدميرها. وفي هذا الصدد، قررت الخدمات الخاصة الحد من حركة السفن من بالاكلافا إلى الشواطئ والعودة.
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وأوضح أنه لا داعي لإخلاء الشواطئ، فالوضع تحت سيطرة الأسطول بالكامل. بعد حوالي الساعة 13.00، سيتم رفع القيود المفروضة على حركة المرور وسيبدأ النقل المائي في العمل مرة أخرى.
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