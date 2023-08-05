خبراء: روسيا "على أهبة الاستعداد" لانتشال أفريقيا من براثن الابتزاز الاقتصادي الغربي

بدأ النمو الاقتصادي في البلدان الأفريقية مع بداية تداعي العالم أحادي القطب، وللحفاظ على زخمها، لجأت الدول الأفريقية إلى البحث عن شركاء استراتيجيين موثوق بهم.

ويتجه قادة الدول الأفريقية إلى أولئك المستعدين لإجراء حوار على قدم المساواة، مع مراعاة مصالح الطرفين، نرى اليوم كيف تبتعد أفريقيا بشكل متزايد عن الغرب، الذي استغل الثروات الطبيعية والموارد البشرية في البر الرئيسي لسنوات عديدة.

في المقابل، العلاقات مع روسيا آخذة في الارتفاع في هذه الموجة، في نهاية يوليو/ تموز الماضي، عقدت القمة “الروسية – الأفريقية” الثانية في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، إذ أكد ممثلو أكثر من 40 دولة أفريقية مشاركتهم.

التجارة بين روسيا والدول الأفريقية

في يوليو 2023، نُشر مقال بقلم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشار فيه الرئيس إلى زيادة حجم التجارة بين روسيا والدول الأفريقية إلى ما يقرب من 18 مليار دولار أمريكي.

وأشار في الوقت نفسه إلى أن إمكانات الشراكة التجارية والاقتصادية أعلى من ذلك بكثير.

ووفقًا للبنك الدولي ، في الوقت الحالي، تمثل البلدان الأفريقية نحو 3% من إجمالي حجم التجارة الروسية.

وفي ظل العقوبات التي فرضها الغرب بعد بدء العملية العسكرية الخاصة وإعادة التوزيع اللاحقة للسوق العالمية، بدأت روسيا في البحث عن شركاء تجاريين جدد، إذ أن الدول الأفريقية شريك اقتصادي واعد، ومن شأن التعاون معها أن يعود بالفائدة على الطرفين.

كشف دينيس ديغتيريف، رئيس قسم تاريخ وأطر العلاقات الدولية في الجامعة الروسية لصداقة الشعوب “رودن” في مقابلة مع “سبوتنيك”، أنه: “حتى عام 2022، كان هيكل التجارة العالمية مركزًا ومحيطًا، كانت أوروبا المركز، وكانت روسيا في شبه الأطراف، وكانت أفريقيا على الهامش. في السابق، لم يتم تنظيم جميع عمليات التسليم، بما في ذلك عمليات الإرجاع، بشكل مباشر، ولكن عبر أوروبا”.

وأكد الخبير أنه “بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، توقفت هذه القنوات اللوجستية. اليوم، يتم إنشاء فرصة فريدة للشركات الروسية والأفريقية للتعاون المباشر مع بعضها بعضا، متجاوزة دول المركز التي يمثلها الاتحاد الأوروبي”.

حل مشكلة الغذاء

وعلى خلفية تداعيات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس “كورونا”، ارتفعت أسعار الغذاء العالمية، خلال السنوات الثلاث الماضية.

على سبيل المثال، في يناير/ كانون الثاني 2022، ارتفع مؤشر الـ”فاو” لأسعار الغذاء بنسبة 14% مقارنة، بالعام الماضي.

وأدت العقوبات التي فرضت على روسيا بعد بدء العملية العسكرية، أكبر مصدر للقمح في العالم، إلى تفاقم الوضع في السوق.

وكانت نتيجة ذلك تقليص برنامج الأمم المتحدة للمساعدات الغذائية لأفريقيا، التي عانت في السابق من مشاكل في التمويل.

من أجل منع تفاقم أزمة الغذاء العالمية، في 22 يوليو 2022، تم توقيع “صفقة الحبوب” بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.

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واعترفت الأمم المتحدة أنه “خلال فترة الاتفاقيات بأكملها، لم تحصل الدول الأفقر إلا على 10% من الذرة و 40% من القمح، بينما تم إرسال الباقي إلى دول العالم الغنية ذات الدخل فوق المتوسط، كالصين وإسبانيا وتركيا وغيرها”.

في سياق “صفقة الحبوب” التي لا تبرر هدفها الإنساني، على حد تعبير الرئيس فلاديمير بوتين، انسحبت روسيا من الاتفاقية، ومع ذلك، هذا لا يعني نهاية الإمدادات الغذائية الروسية لأفقر البلدان في أفريقيا.

ولفت ديغتيريف الانتباه إلى حقيقة أن “البلدان الأفريقية تحتاج أولًا وقبل كل شيء إلى ضمان الاكتفاء الذاتي الغذائي، فهناك عدد من القيود الخطيرة التي لا تسمح بذلك حتى الآن”.

“المعجزة الاقتصادية” الأفريقية

وتابع ديغتيريف: “تجبر التغييرات الجوهرية في الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية روسيا على البحث عن شركاء تجاريين جدد وتقوية علاقاتها مع الشركاء القدامى”.

في سياق ترحيل رجال الأعمال الروس من الأسواق الغربية، يطرح خيار دخول المناطق الأقل نموا على الطاولة، إذ تعتبر الدول الأفريقية اليوم شركاء واعدين للغاية بالنسبة لروسيا، إذ يتركز 18% من سكان العالم هناك، وهم مستهلكون محتملون للمنتجات الروسية.

وأشار الخبير إلى أن “في الوقت الحاضر، كسبت الحرب ضد الاستعمار الجديد جولة جديدة في القارة الأفريقية، فزعماء دول هذه المنطقة يسعون جاهدين من أجل سياسة مستقلة”.

وأشارت رئيسة المركز الإثيوبي للدبلوماسية العامة، ياسينا أحمد، في مقابلة مع “سبوتنيك”، إلى “الدور الإيجابي للاتحاد الأفريقي في المنطقة، وذكر أن هذه المنظمة تمكن اليوم الدول الأفريقية من اتباع سياسة مستقلة في البر الرئيسي، فهي تساعد على مقاومة الضغط من دول الغرب والشرق التي تقاتل من أجل الوجود في المنطقة”.

وتابعت، قائلة:

إن اتباع سياسة مستقلة وإقامة علاقات مع شركاء موثوق بهم، مثل روسيا، يمكن أن يكون بداية “معجزة اقتصادية” أفريقية ويقود القارة إلى انتعاش اقتصادي غير مسبوق.

وأوضح ديغتيريف: “يوجد الآن تحضر تلقائي إلى حد كبير، والذي مع ذلك يولد طلبًا كبيرًا على التكنولوجيا وكل ما يتعلق بالحياة الحضرية”.

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بالطبع، بالنسبة لبلدان إفريقيا، وخاصة دول منطقة جنوب الصحراء الكبرى، هناك عدد من التحديات الخطيرة، أكبرها هو تشكيل سوق داخلي يمكن أن يجذب المستثمرين.

وفقًا للخبير: “يمكن لروسيا المساهمة في التنمية الداخلية، إذ أنها تعمل كمزود للحلول الشاملة في مجال الأمن والسيادة، وتعتمد التنمية المحلية إلى حد كبير على الإمكانات الصناعية للبلدان الأفريقية”.

تقدم الدول الغربية منحًا لتطوير مصادر الطاقة المتجددة، والتي تزيد من توليد الكهرباء سنويًا بنسبة 2-3%، بينما الاحتياجات الحقيقية هي 300-400%، توفر مؤسسة الطاقة النووية الروسية “روساتوم” هذه الزيادة الجذرية، حيث يتم بناء محطة للطاقة في مصر (الضبعة)، والمفاوضات جارية بشأن التعاون في المجال النووي مع رواندا، وهكذا فإن روسيا بقوتها الخاصة تحفز التنمية الصناعية للبلدان الأفريقية التي ستعتمد على قوتها.

توسيع الشراكة خارج القارة الأفريقية

وبين ديغتيريف أن “التغييرات في العملية السياسية العالمية تحفز البلدان الأفريقية على تجاوز التعاون الإقليمي والمشاركة بنشاط أكبر في أنشطة الاتحادات الدولية الكبيرة. الآن، عندما يسعى العديد منهم للدفاع عن مصالحهم السيادية، أصبحت منظمات مثل الـ”بريكس” منصة جذابة لإقامة علاقات تعاون”.

وأضاف: “أصبحت القضية محل اهتمام خاص عشية القمة في جوهانسبرغ، التي ستعقد، في أغسطس من هذا العام. في الوقت الحالي ، تم بالفعل تقديم طلبات الانضمام إلى البريكس من قبل الجزائر ومصر وإثيوبيا ودول أخرى في القارة. بشكل عام ، تتوسع المنظمة بنشاط، أبلغت بلومبرج عن طلبات من أكثر من 20 دولة”.

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لكي ينجح مشروع “بريكس+”، من الضروري تنظيم سلسلة بديلة من الخدمات اللوجستية الدولية التي ستكون فعالة. إذا كان من الممكن حل هذه المشكلة، فإن مثل هذا الاتحاد سيكون له تأثير هائل.

وأردف ديغتيريف: “كما تتيح القمة الروسية الأفريقية فرصة لمناقشة قضايا التعاون الدولي. وفي إطار المنتدى، ستجرى مناقشة يتم خلالها مناقشة قضايا التعاون التجاري والاقتصادي بين دول الاتحاد الأفريقي وأفريقيا”.

وتتمتع القارة الأفريقية بإمكانات اقتصادية قوية إلى حد ما، ومع ذلك فإن نجاح الكشف عنها يعتمد على مسار التنمية الذي تختاره دول المنطقة، ما إذا كانت ستدافع باستمرار عن استقلالها أو ما إذا كانت ستسمح لدول الغرب بمواصلة استغلال نفسها.