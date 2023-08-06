الحرس الثوري الإيراني يتسلم أنظمة صاروخية وطائرات مسيرة جديدة

تسلمت قوات سلاح البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، أنظمة صاروخية وطائرات مسيرة جديدة للعمل ضمن وحداتها العسكرية.

وأفادت وكالة “تسنيم” الدولية للأنباء، اليوم السبت، بأن “سلاح البحرية في الحرس الثوري قد تسلم عددا من المنظومات والمعدات الاستراتيجية الجديدة”.

الحرس الثوري الإيراني يكشف عن سفن جديدة مزودة بصواريخ مداها 600 كيلومتر

وأكدت الوكالة أنه “بحضور كل من القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، وقائد بحرية الحرس الثوري،الأدميرال علي رضا تنكسيري، ومجموعة من المسؤولين العسكريين الآخرين، تم الكشف عن مئات الأنظمة والمعدات الاستراتيجية الجديدة لقوات الحرس الثوري في البلاد”.

وأشارت الوكالة إلى أن تلك الأنظمة والمعدات الاستراتيجية الجديدة تعد نتاجا لجهود العلماء والمتخصصين في منظمة الجو فضاء ومنظمة الصناعات البحرية، ومعهما كل من منظمة الطيران والصناعات الإلكترونية في وزارة الدفاع الإيرانية، فضلا عن الشركات القائمة على المعرفة والقطاع الخاص ومراكز بحرية الحرس الثوري الإيراني، حسب الوكالة الإيرانية.

وتم الكشف عن “طائرات الاستطلاع والهجوم والقتال ومركبات الدعم والقيادة، بالإضافة إلى أنظمة جمع المعلومات والهجوم والدفاع في مجال الحرب الإلكترونية”.

وقد تسلمت بحرية الحرس الثوري الإيراني مجموعة مختلفة من شاحنات إطلاق صواريخ “كروز” وأنظمة الرادار والقيادة والمئات من صواريخ “كروز” نفسها، وصواريخ باليستية أيضا يتراوح مداها بين 300 و1000 كم.

وفي سياق متصل، انطلقت “مناورات اقتدار القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأربعاء الماضي، للدفاع القوي عن الجزر الإيرانية في الخليج مع التركيز على جزيرة أبو موسى”.

وأفادت وكالة “فارس” الإيرانية، بأن “المناورات انطلقت بحضور القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وقائد بحرية الحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، وعدد من قادة ومسؤولي القوات المسلحة الإيرانية والمسؤولين المحليين”.

وأضافت أن “هذه المناورات أطلق عليها اسم العميد الشهيد إسحاق دارا، بهدف إظهار الاقتدار والاستعدادات الدفاعية القتالية للقوة البحرية للحرس الثوري في حماية أمن الخليج والجزر الإيرانية، وتحديدا جزيرة أبو موسى(المتنازع عليها مع دولة الإمارات بجانب طنب الكبرى، وطنب الصغرى)”.