إعلام: الدول الغربية "تجبر" زيلينسكي على التفاوض مع روسيا

كشفت وسائل إعلام غربية أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على دراية بأن الغرب سوف “يجبره على الدخول في محادثات سلام مع موسكو”.

وأخبر زيلينسكي دبلوماسييه أن “الوضع سيكون أكثر صعوبة مع تصاعد الضغط لإيجاد طرق للتفاوض على السلام، في الأشهر المقبلة”، حسبما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز”، يوم الأربعاء الماضي.

وأشار المراقبون أيضًا إلى أن “الحكومة الأوكرانية تواجه مشكلة الحفاظ على الدعم الغربي، إذ أن “الهجوم المضاد” الشاق والدامي والمكلف للجيش الأوكراني لم يؤد إلى نقطة تحول خطيرة، وأن كييف بحاجة إلى إيجاد حلفاء جدد لمواصلة القتال”.

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وتستضيف المملكة العربية السعودية اجتماعًا لمستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية في مدينة جدة، اليوم السبت، 5 أغسطس/ آب 2023.