ما القدرات العسكرية لدول "إيكواس" التي تهدد بالتدخل العسكري لإنهاء الانقلاب في النيجر؟

تضم “إيكواس” 15 دولة، بينها 8 دول تصنف جيوشها ضمن أضخم 145 جيشا في العالم، ويشمل ذلك جيش النيجر، الذي يصنف في المرتبة الـ 4 بين جيوش المجموعة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أشار انتينيكار الحسن، المستشار السياسي لرئيس النيجر المعزول، إلى ما وصفه بـ”‏عمليات عسكرية محتملة ووشيكة”، كما ذكرت وسائل إعلام أن “إيكواس” وضعت خطة لتدخل عسكري محتمل في البلاد.

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ويأتي ذلك بعد اجتماعات استمرت 3 أيام لرؤساء أركان جيوش المجموعة التي تضم 15 دولة، لبحث الأوضاع التي تشهدها البلاد إثر قيام عسكريين بالإطاحة بالرئيس محمد بازوم، والاستيلاء على السلطة.

وأورد موقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي إحصائيات عن أقوى 8 جيوش في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، يتراوح ترتيبها العالمي بين 36 و144، ضمن قائمة تضم 145 جيشا في 2023.

ما هي “إيكواس” ودولها الـ 15 وعلاقتها بالوضع في النيجر؟

1- الجيش النيجيري

يصنف الجيش النيجيري في المرتبة الـ 36 بين أضخم 145 جيشا في العالم ويحتل المرتبة الـ 4 أفريقيا والأولى بين جيوش “إيكواس”.

يقدر حجم الإنفاق الدفاعي للجيش النيجيري بـ 3.4 مليار دولار، وعدد جنود الجيش 215 ألفا بينهم 135 ألفا قوات عاملة والباقي قوات احتياطية.

ويضم العتاد العسكري:

144 طائرة حربية. 177 دبابة. 15 ألفا و748 مدرعة. 30 مدفعا ذاتيا. 339 مدفعا مقطورا. 37 راجمة صواريخ. 136 وحدة بحرية.

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2- جيش غانا

يصنف جيش غانا في المرتبة رقم 109 بين أضخم 145 جيشا في العالم ويحتل المرتبة الـ 20 أفريقيا والثانية بين جيوش “إيكواس”.

يقدر حجم الإنفاق الدفاعي لجيش غانا بـ 289 مليون دولار، وعدد جنود الجيش 14 ألفا جميعهم قوات عاملة.

ويضم العتاد العسكري:

20 طائرة حربية. 1,656 مركبة عسكرية. 6 مدافع مقطورة. 15 راجمة صواريخ. 20 وحدة بحرية.

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3- جيش مالي

يصنف جيش مالي في المرتبة رقم 110 بين أضخم 145 جيشا في العالم ويحتل المرتبة الـ 21 أفريقيا والثالثة بين جيوش “إيكواس”.

يقدر حجم الإنفاق الدفاعي للجيش المالي بـ 591 مليون دولار، وعدد جنود الجيش 20 ألفا بينهم 18 ألفا قوات عاملة والباقي قوات احتياطية.

ويضم العتاد العسكري:

39 طائرة حربية. 50 دبابة. 1,294 مركبة عسكرية. 15 مدفعا مقطورا. 45 راجمة صواريخ.

4- جيش النيجر

يصنف جيش النيجر في المرتبة رقم 119 بين أضخم 145 جيشا في العالم ويحتل المرتبة الـ 25 أفريقيا والـ 4 بين جيوش “إيكواس”.

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يقدر حجم الإنفاق الدفاعي لجيش النيجر بـ 287 مليون دولار، وعدد جنود الجيش 13 ألفا بينهم 10 آلاف قوات عاملة والباقي قوات شبه عسكرية.

ويضم العتاد العسكري:

16 طائرة حربية. 728 مدرعة.

5- جيش بوركينا فاسو

يصنف جيش بوركينا فاسو في المرتبة رقم 121 بين أضخم 145 جيشا في العالم ويحتل المرتبة الـ 26 أفريقيا والـ 5 بين جيوش “إيكواس”.

يقدر حجم الإنفاق الدفاعي لجيش بوركينا فاسو بـ 434 مليون دولار، وعدد جنود الجيش نحو 17 ألفا بينهم 12 ألفا قوات عاملة والباقي قوات احتياطية وشبه عسكرية.

ويضم العتاد العسكري:

20 طائرة حربية. 1,112 مدرعة. 12 مدفعا مقطورا. 5 راجمات صواريخ.

6- جيش السنغال

يصنف الجيش السنغالي في المرتبة رقم 125 بين أضخم 145 جيشا في العالم ويحتل المرتبة الـ 30 أفريقيا والـ 6 بين جيوش “إيكواس”.

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يقدر حجم الإنفاق الدفاعي للجيش السنغالي بـ 345 مليار دولار، وعدد جنود الجيش 17 ألفا جميعهم قوات عاملة.

ويضم العتاد العسكري:

27 طائرة حربية. 1,104 مدرعة. 20 مدفعا مقطورا. 6 راجمات صواريخ. 4 وحدات بحرية.

7- جيش سيراليون

يصنف جيش سيراليون في المرتبة رقم 138 بين أضخم 145 جيشا في العالم ويحتل المرتبة الـ 35 أفريقيا والـ 7 بين جيوش “إيكواس”.

يقدر حجم الإنفاق الدفاعي لجيش سيراليون بـ 19 مليون دولار، وعدد جنود الجيش 13 ألفا جميعهم قوات عاملة.

ويضم العتاد العسكري:

4 طائرات حربية. دبابتان. 104 مدرعة. 10 وحدات بحرية.

8- جيش بنين

يصنف جيش بنين في المرتبة رقم 144 بين أضخم 145 جيشا في العالم ويحتل المرتبة الـ 38 أفريقيا والـ 8 بين جيوش “إيكواس”.

يقدر حجم الإنفاق الدفاعي لجيش بنين بـ 75 مليون دولار، وعدد جنود الجيش 5 آلاف جميعهم قوات عاملة.

ويضم العتاد العسكري:

طائرتان حربيتان. 150 مدرعة.

وتشير إحصائيات الموقع إلى أن القدرات العسكرية مجتمعة لأقوى 8 جيوش في “إيكواس” تضم:

272 طائرة حربية. 229 دبابة. 21,446 مدرعة. 30 مدفعا ذاتيا. 392 مدفعا مقطورا. 108 راجمات صواريخ. 170 وحدة بحرية.

ولأن الأزمة الحالية تتعلق بخطة لتدخل عسكري محتمل من قبل المجموعة ضد أحد جيوشها، فإن القدرات العسكرية لهذا الجيش يتم خصمها من القوة العسكرية للمجموعة.

كما يتم خصم القوة العسكرية لجيشي مالي وبوركينا فاسو من إجمالي القوة العسكرية لجيوش المجموعة، بعدما أعلنت الدولتان رفضهما للتدخل العسكري في النيجر والتصريح بأن أي تدخل عسكري ضد نيامي (عاصمة النيجر) سيعتبر بمثابة إعلان حرب ضد الدولتين.

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ما هو إجمالي القدرات العسكرية مجتمعة للنيجر ومالي وبوركينا فاسو؟

75 طائرة حربية. 3,134 مدرعة. 50 دبابة. 27 مدفعا مقطورا. 50 راجمة صواريخ.

ما هي القدرات العسكرية الفعلية لـ”إيكواس” في أزمة النيجر؟

197 طائرة حربية. 179 دبابة. 18,312 مدرعة. 30 مدفعا ذاتيا. 365 مدفعا مقطورا. 58 راجمة صواريخ. 170 وحدة بحرية.

ما هي دول “إيكواس” الـ 15؟

يطلق اسم “إيكواس” على المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وهو تكتل يضم 15 دولة حسبما ذكر الموقع الرسمي للمجموعة، وهي:

النيجر. نيجيريا. مالي. بوركينا فاسو. السنغال. غانا. ساحل العاج. توغو. غامبيا. غينيا. غينيا بيساو. ليبيريا. سيراليون. بنين. الرأس الأخضر.

المجلس العسكري في النيجر يتوعد

توعد المجلس العسكري في النيجر، الخميس الماضي، بالرد الفوري على أي “عدوان أو محاولة للعدوان” ضده من قبل “إيكواس”، مشيرا إلى أن رده سيكون بطريقة معلنة أو غير معلنة تجاه أحد أعضاء المجموعة.

لكن المجلس العسكري استثنى مالي وبوركينا فاسو، وصنفهما ضمن ما وصفه بـ”الدول الصديقة”.

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وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في الـ 27 من يوليو/ تموز الماضي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول وتعليق العمل بالدستور وجميع المؤسسات المنبثقة عنه.

وتولى المجلس الوطني لحماية الوطن السلطتين التنفيذية والتشريعية ويتولى رئيسه، الجنرال عبد الرحمن تياني مهام رئيس الدولة.