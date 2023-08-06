نمر ثلجي يردي ماعزا جبليا قتيلا بعد كمين محكم… فيديو

في كل عام، تعود أجيال من نمور الثلج إلى الجبال لتربية صغارها، تجبر المواسم القاسية هذا المفترس وفريسته على اللجوء إلى الروافد السفلية للوديان، حيث يسجل مالك سلوكيات الصيد والتغذية والتزاوج.