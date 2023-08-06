الرئيس الجزائري: نرفض أي تدخل عسكري في النيجر

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، رفضه أي تدخل عسكري في النيجر لحل الأزمة الجارية هناك.

القاهرة – سبوتنيك. وقال تبون خلال لقاء مع التلفزيون الجزائري، “نحن مع الشرعية الدستورية في النيجر ولا بد من الرجوع إليها”. مضيفا “نرفض قطعا التدخل العسكري بالنيجر وأي تدخل سيشعل منطقة الساحل”. مصدر تشادي لـ”سبوتنيك”: شعوب المنطقة ترفض التدخل العسكري وسياسة الاستعمار وأكد تبون أن الجزائر تؤيد الحل السلمي في النيجر، وأنها مستعدة لمد يد المساعدة لحل الأزمة الجارية هناك. موضحا أن “الجزائر لن تستعمل القوة مع جيرانها”.

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