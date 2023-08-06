السودان.. البرهان يكلف مدير عام قوات الشرطة بمهام وزير الداخلية

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، السبت، قرارا بتكليف مدير عام قوات الشرطة خالد حسان محي الدين الماحي بمهام وصلاحيات وزير الداخلية.

كان البرهان قد أصدر، في مايو/أيار، قراراً بإعفاء مدير عام قوات الشرطة عنان حامد من منصبه، وتكليف الماحي بمهامه.

تتواصل، منذ أكثر من 3 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.

الجيش السوداني: لا صحة لسيطرة قوات الدعم السريع‎ ‎على ولاية وسط دارفور