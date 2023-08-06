جندي روسي يشرح كيفية التغلب على القنابل العنقودية الأوكرانية

تستخدم القوات الأوكرانية في منطقة أدفييفكا الصناعية بالقرب من دونيتسك الذخائر العنقودية في محاولة لوقف تقدم القوات الروسية في المنطقة.

أخبر جندي روسي متمركز في دونباس وسائل الإعلام كيف يكون الأمر عندما تسقط “سحابة” من عشرين قنبلة صغيرة عنقودية على الأقل من السماء.

وقال الجندي، إن القوات الأوكرانية أطلقت تلك الذخائر كل ثماني دقائق بدقة كبيرة. مشيرا إلى أنه من الصعب الاختباء من هذا النوع من الأسلحة في خندق.

ولكن على الرغم من شدة التهديد، لم يتكبد الجنود الروس أي إصابات خلال القصف، لأنهم تعلموا بسرعة كيفية مواجهة هذا التكتيك، حسب قوله.

وأوضح الجندي، “رجالنا يسمعون القذيفة عندما تطلق، ويعرفون بالفعل ماذا يفعلون.. إذا كان هناك مخبأ قريب، فيجب أن تحتمي به”.

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