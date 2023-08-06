خفر السواحل الإيطالي ينقذ 43 مهاجرا ويبحث عن مفقودين بعد حادث غرق مأساوي

عثرت قوات خفر السواحل الإيطالية، يوم السبت، على جثمان شخص بعد غرق زورق للمهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا بجنوب إيطاليا.

وتجري عمليات بحث مستمرة عن اثنين آخرين ما زالا في عداد المفقودين.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية، بأن خفر السواحل تمكن من إنقاذ 43 شخصًا آخرين واستعادة جثمان شخص قاصر على ما يبدو، بعد وقوع الحادث على بعد 23 ميلاً جنوب غرب لامبيدوزا.

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وذكر الناجون للسلطات أن الزورق الذي غرق كان يحمل على متنه 46 شخصًا.