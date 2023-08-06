الصين.. زلزال قوي يضرب مقاطعة شاندونغ ويدمر عشرات المنازل ويخلف إصابات

بكين – سبوتنيك. وذكر تلفزيون الصين المركزي نقلا عن مستشفى في منطقة بينغيوان في مقاطعة شاندونغ، أن 21 شخصا أُصيبوا جراء الزلزال الذي بلغت شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر في الساعة 2:33 بالتوقيت المحلي (21:33 يوم 5 أغسطس بتوقيت موسكو).