تقارير: ليبيا تتعهد بعدم الاعتراف بالحكم العسكري الجديد في النيجر

ورحب المنفي خلال تلقيه رسالة من الرئيس النيجيري حول الوضع في البلاد “بخطة تعزيز التنسيق بين الدول الصديقة في المنطقة وأفريقيا للحفاظ على الاستقرار والسلام”، وتعهد “بعدم الاعتراف بالانقلاب المناهض للدستور ضد سلطات منتخبة شرعيا في النيجر”.

وجدد الرئيس التأكيد على أهمية دعم جهود البلدان المجاورة للنيجر، بما في ذلك تشاد وليبيا والجزائر، وكذلك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس)، لإعادة الوضع في النيجر إلى سيطرة السلطات المنتخبة بشكل شرعي.

في 26 يوليو/تموز ، أطاح الحرس الرئاسي النيجيري بالرئيس بزوم واحتجزه، وأعلن قائد الحرس، الجنرال عبد الرحمن تشياني، نفسه قائداً مؤقتاً ورئيس المجلس الوطني المؤقت لحماية الوطن.

أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الانقلاب، وعلقت المساعدات المالية للبلاد، ومنحت قادة الانقلاب في النيجر أسبوعًا واحدًا لإعادة الرئيس المعتقل، وإلا فإن المجتمع سيستخدم “جميع الإجراءات” بما في ذلك العسكرية، لاستعادة النظام في الدولة الأفريقية، كما أوقفت عدة دول في جميع أنحاء العالم مساعداتها للنيجر وأجلت مواطنيها.