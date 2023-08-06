الفلبين تتهم البحرية الصينية باستخدام خراطيم المياه ضد سفنها ببحر الصين الجنوبي

اتهم خفر السواحل الفلبيني، اليوم الأحد، خفر السواحل الصيني باستخدام خراطيم المياه ضد السفن الفلبينية بالقرب من جزيرة أيونجين شول المتنازع عليها مع بكين في بحر الصين الجنوبي.

وقال المتحدث باسم الأسطول الغربي الفلبيني، جاي تارييلا، في بيان نشر على موقع “تويتر”: “يدين خفر السواحل الفلبيني بشدة المناورات الخطيرة لخفر السواحل الصيني، والاستخدام غير القانوني لخراطيم المياه ضد سفن خفر السواحل الفلبيني التي ترافق قوارب السكان الأصليين المستأجرة من قبل القوات المسلحة الفلبينية”.

مجتمع الفلبين تحذف فيديو ترويجيا للسياحة لديها بسبب “صور غير ملائمة للغاية”

وكان خفر السواحل الفلبيني، اتهم سفن دوريات صينية باعتراض اثنين من زوارقها في بحر الصين الجنوبي، ووصف تصرفات الصين بأنها “خطيرة للغاية”.

وتوجد خلافات بين الصين وعدد من الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي، ومن بينها الفلبين، حيال الحدود البحرية، وملكية الجزر الموجودة في بحر الصين الجنوبي.