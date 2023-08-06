أعلن فاديم أستافيف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة “الجنوب”، أن قاذفات خط المواجهة من طراز سو-34 التابعة للمجموعة دمرت نقاط انتشار لواءين من القوات المسلحة الأوكرانية.

وقال لوكالة “سبوتنيك”: “نفذ طيران المجموعة “الجنوب” ضربات بالذخائر الموجهة “أو إم بي كي-500″، نقاط الانتشار المؤقت للواء 81 المحمول جوا للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية سيريبريانكا واللواء الميكانيكي 28 من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية إيفانوفسكوي”.

يتم وضع وحدة التخطيط والتصحيح “أو إم بي كي” على قنبلة سقوط حر تقليدية، مما يحولها إلى قنبلة موجهة. تحتوي الوحدة على جناح قابل للطي ومقود، بالإضافة إلى نظام تحكم يوجه الذخيرة إلى الهدف في الوضع التلقائي. بمساعدة مثل هذا الجهاز، على سبيل المثال، تصبح قنبلة “فاب-500” التقليدية دقيقة للغاية.

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يتم استخدام “أو إم بي كي-500” في منطقة العملية الخاصة بواسطة قاذفات الخطوط الأمامية سو-34.

بالإضافة إلى ذلك، أصابت الطائرة الهجومية من طراز سو-25، القوى العاملة للعدو على محاور ليسيتشانسك، وسوليدار أرتيوموفسك، وأفدييفكا ومارينسك.

دمرت مدفعية المجموعة مستودع ذخيرة ومواقع إطلاق النار. كما تم تدمير ثلاث قذائف هاون من عيار 120 ملم في أفدييفكا وبوبيدا، ومدفع مضاد للدبابات MT-12 في بيرفومايسكي، ومدفع هاوتزر أمريكيM102 في موقع بالقرب من قرية زوريانوي.