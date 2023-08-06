الرئيس الجزائري يؤكد أن زيارته الأولى إلى فرنسا ما زالت قائمة وليست سياحية للتنزه… فيديو

نفى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وجود أي تعديلات بخصوص زيارته الأولى إلى فرنسا، مؤكدا ‏أنها ما زالت قائمة.‏

وقال في مقابلة مع قناة الجزائر الدولية، أمس السبت، إن زيارته إلى فرنسا لم تلغى، وإنما ينتظر برنامجها من الرئاسة الفرنسية.

كما أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال المقابلة الإعلامية أن زيارته إلى فرنسا “ليست زيارة سياحية للتنزه”.

وستكون زيارة تبون إلى فرنسا هي الأولى له، منذ وصوله إلى الحكم في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

الرئيس الجزائري #عبد_المجيد_تبون: زيارة الدولة إلى #فرنسا لا تزال قائمة وننتظر برنامجها من الرئاسة الفرنسية pic.twitter.com/2Yim1KlOVW — AL24news – قناة الجزائر الدولية (@AL24newschannel) August 5, 2023

وشدد تبون في تصريحاته المتلفزة، أن “الانقلاب في النيجر بمثابة تهديد مباشر للجزائر، ويرفض رفضا قطعيا التدخل العسكري لحل الأزمة”.

الرئيس الجزائري #عبد_المجيد_تبون: الانقلاب في #النيجر تهديد مباشر لـ #الجزائر ونرفض رفضًا قطعيًا التدخل العسكري لحل الأزمة pic.twitter.com/g5bTcGHka9 — AL24news – قناة الجزائر الدولية (@AL24newschannel) August 5, 2023

يشار إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، زار الجزائر، في شهر أغسطس/ آب 2022، في أول زيارة رسمية له منذ 5 سنوات، واستغرقت 3 أيام، وتهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية المستقبلية بين البلدين، وتضميد جراح الحقبة الاستعمارية.

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