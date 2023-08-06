الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرتين مسيرتين في مقاطعة بريانسك

قال حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز إن نظام الدفاع الجوي الروسي دمر طائرتين مسيرتين فوق منطقة كاراتشيفسكي بمقاطعة بريانسك، ولم تحدث أضرار أو إصابات.
وكتب الحاكم على تلغرام “دمر نظام الدفاع الجوي التابع للقوات المسلحة الروسية طائرتين مسيرتين فوق منطقة كاراتشيفسكي. ولم تقع إصابات أو أضرار.”
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05:20 GMT
وأضاف إن خدمات الطوارئ تتواجد في الموقع.
ويشار إلى أن المواقع المدنية في مقاطعة بريانسك، الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، تتعرض لهجمات بمختلف أنواع الأسلحة من جانب القوات الأوكرانية.
هذا وتقوم القوات الأوكرانية بقصف وهجمات بطرق مختلفة على المناطق الحدودية لروسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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