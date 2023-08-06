الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرتين مسيرتين في مقاطعة بريانسك

وكتب الحاكم على تلغرام “دمر نظام الدفاع الجوي التابع للقوات المسلحة الروسية طائرتين مسيرتين فوق منطقة كاراتشيفسكي. ولم تقع إصابات أو أضرار.”

ويشار إلى أن المواقع المدنية في مقاطعة بريانسك، الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، تتعرض لهجمات بمختلف أنواع الأسلحة من جانب القوات الأوكرانية.