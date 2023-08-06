الصين تطرد 4 سفن فلبينية لدخولها المياه بشكل غير قانوني

قال المتحدث باسم خفر السواحل الصيني، اليوم الأحد، إنه طرد 4 سفن فلبينية دخلت بشكل غير قانوني ‏المياه بالقرب من ريناي ريف، أمس السبت.‏

واضاف المتحدث، جان يو، في بيان مقتضب، إنه “بدون موافقة الحكومة الصينية، دخلت سفينتا إمداد فلبينية وسفينتان لخفر السواحل الفلبينية بشكل غير قانوني المياه المتاخمة لشعاب ريناي، بجزر نانشا، الصينية يوم السبت”، وفقا لصحيفة “تشاينا ديلي” الصينية.

وتابع أن “خفر السواحل الصيني أجرى “السيطرة اللازمة” وفقا للقانون ومنع السفن الفلبينية التي تحمل “مواد بناء غير قانونية”.

وحث المتحدث باسم خفر السواحل الصيني، الفلبين على الوقف الفوري لأنشطة التعدي في المياه، مؤكدا أن الصين تتمتع بسيادة لا جدال فيها على جزر نانشا والمياه المجاورة لها، بما في ذلك شعاب ريناي.

وأضاف جان يو أن خفر السواحل الصيني سيواصل حماية الحقوق وأنشطة إنفاذ القانون في المياه الخاضعة لولاية الصين وفقا للقانون.

الفلبين تتهم البحرية الصينية باستخدام خراطيم المياه ضد سفنها ببحر الصين الجنوبي

وكان خفر السواحل الفلبيني، اتهم سفن دوريات صينية باعتراض اثنين من زوارقها في بحر الصين الجنوبي، ووصف تصرفات الصين بأنها “خطيرة للغاية”.

وتوجد خلافات بين الصين وعدد من الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي، ومن بينها الفلبين، حيال الحدود البحرية، وملكية الجزر الموجودة في بحر الصين الجنوبي.