أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الروسية شنت هجومًا صاروخيًا على قواعد جوية أوكرانية ليلة السبت.

وقالت: “الليلة، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، جوية وبحرية، على القواعد الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ستاروكونستانتينوف في مقاطعة خميلنيتسكي ودوبنو في مقاطعة ريفنا “.

وحددت أن “هدف الضربة قد تحقق، وأصيبت جميع المواقع المحددة”.

وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 170 شخصًا على محور دونيتسك خلال اليوم الماضي.

وأضافت “خلال النهار، تم القضاء على ما يصل إلى 170 جنديًا أوكرانيًا، و 3 مركبات قتالية مدرعة، و 5 مركبات، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز كراب البولندية الصنع على محور دونيتسك، خلال اليوم الماضي.

وأكدت أن تجمع قوات “الجنوب” صد 5 هجمات للعدو على هذا المحور في يوم واحد.

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وعلى محور كراسنوليمانسك، صدت القوات الروسية هجومين شنتهما القوات المسلحة الأوكرانية، وخسرت كييف ما يصل إلى 110 جنود، ومدافعM777 ومدافع هاوتزر غفوزديكا جنوب غرب منطقة كوفاليفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وفي منطقة غابات سيريبريانكا في غضون يوم واحد.

ووفقًا للوزارة، فقد ألحقت النيران أضرارًا بتراكم القوى العاملة والمعدات للعدو في مناطق تورسكوي، ويامبول في جمهورية دونيتسك، وبتروفسكوي، وشيرفونايا ديبروفا في لوغانسك.

وكانت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 150 شخصًا على محور جنوب دونيتسك ومركبتين قتاليتين مصفحتين وأربع مركبات وقاذفة لهب من طراز غراد بالإضافة إلى نظام مدفعي أمريكي الصنع إم777.

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وصدت مجموعة “الشرق” هجومًا واحدًا للعدو على هذا المحور في منطقة أورجاينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية في يوم واحد.

كما دمر الجيش الروسي حظائر الطائرات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في زابوروجيه. وتم تدمير مستودع لأسلحة الصواريخ والمدفعية التابع للفيلق التاسع للجيش التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.