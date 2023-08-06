المجر ترفض تسليم بيانات ما يقرب من مليون مواطن لأمريكا

أعلن بينس ريتواري، سكرتير وزارة الداخلية المجرية البرلماني، أن “مطالبة الولايات المتحدة بتسليمهم بيانات 900 ألف من حاملي جوازات السفر المجرية الذين يعيشون في الخارج أمر غير مسبوق وغير واقعي، وأن المجر لن تعرض مواطنيها للخطر.

وأضاف ريتواري: “مثل هذا الطلب لجهة ما لنقل بيانات مئات الآلاف من مواطنينا هو أمر غير مسبوق، والبلدان لا تفعل ذلك، فكل دولة تحمي وتحفظ بيانات مواطنيها بضمانات قانونية، والمجر لديها نفس النهج، بيانات هذا المجلد لم يتم نقلها إلى أي مكان، هذا طلب غير واقعي، والدول الأخرى لا تفعله أيضًا”.

وأشار إلى أن “المجر تعاونت دائمًا مع الولايات المتحدة بشأن طلبات محددة في حالة انتهاك القانون من قبل مواطن مجري، ومع ذلك، لا يمكن افتراض أن هناك حاجة إلى قائمة تضم 900 ألف شخص، لأنه قد يكون هناك حالة واحدة أو حالتين لمنح الجنسية بشكل غير قانوني، في هذه الحالة، من الضروري التحقيق في القضايا غير القانونية، وعدم التسبب في مشاكل محتملة لـ 900 ألف شخص”.

“لم توافق المجر على نقل بيانات المجريين الذين يعيشون في الخارج، لأن هذا قد يعني وجود خطر عليهم، وبالنسبة لنا تأتي مصلحة المجريين أولاً، هناك دول لا يُسمح فيها بازدواج الجنسية، وإذا نحن ننقل هذه البيانات والقوائم إلى سلطات هذه البلدان، وسيتعين التعرض لمساءلات خطيرة للغاية ضد المجريين، وسيتم بدء عمليات مختلفة، بما في ذلك الإجراءات الجنائية، على الأقل في ترانسكارباثيا (مقاطعة أوكرانيا فيها جالية مجرية كبيرة)”.

ولفت إلى أنه “المجر والولايات المتحدة لديهما تعاون متبادل وثيق، ولكن في الوقت نفسه، لدى حكومتي البلدين ألوان سياسية مختلفة المجر لديها حكومة ديمقراطية مسيحية وطنية، والولايات المتحدة لديها حكومة يسارية ليبرالية”.

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من الواضح أنه في كثير من الحالات الانتماء إلى معسكر سياسي مختلف ووجهات نظر مختلفة للعالم – من الجنس إلى الهجرة وحروب في الآونة الأخيرة – يبدو أنها تفوق حقيقة أن البلدين حليفين مقربين، بغض النظر عن حكومتيهما.

وفي وقت سابق، ذكرت السفارة الأمريكية في بودابست أن الولايات المتحدة خفضت صلاحية تصاريح الدخول للمواطنين المجريين من عامين إلى عام.

وكان السبب الذي قدمته البعثة الدبلوماسية هو أن ما يقرب من مليون شخص حصلوا على الجنسية المجرية على أساس تفضيلي، بزعم أنها “دون إجراءات أمنية مناسبة للتحقق من هويتهم”.