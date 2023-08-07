السلطات الروسية تحتفي بطاقم "الدبابة التي لا تقهر"… صور

وقلّد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، وسام “النجمة الذهبية” لطاقم الدبابة الذي تصدى للرتل العسكري الأوكراني المؤلل، ودمر معظم مركباته على محور زابوروجيه

وتداولت وسائل الإعلام الروسية مشاهد توثق مواجهة الدبابة الروسية بمفردها لـ7 مركبات مدرعة أوكرانية بينها ما هو غربي، بما في ذلك دبابتان، حيث قطعت الدبابة الروسية الطريق وأجبرت الرتل الأوكراني على الدخول في حقل للألغام وتدميره.