تونس… انتشال 10 جثث لمهاجرين غير شرعيين خلال 48 ساعة

تمكنت وحدات الحرس البحري التونسي من انتشال 10 جثث لمهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل البلاد خلال 48 ساعة فقط.

وتم رصد جثث المهاجرين قبالة سواحل محافظة صفاقس جنوب شرقي البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية، اليوم الأحد، التي أشارت إلى أنه تم التنسيق مع النيابة العمومية لاتخاذ التدابير اللازمة للتعرف على هوياتهم.

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وأشارت تقارير إلى أن هؤلاء المهاجرين ينتمون لدول أفريقية جنوب الصحراء، مشيرة إلى أنه سيتم دفنهم في مقابر صفاقس.

ويأتي ذلك بعد يومين من غرق قارب مهاجرين غير شرعيين كان متجها إلى إيطاليا، حسبما أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني، التي أشارت إلى أنه تم إنقاذ 175 شخصا والتقاط 4 جثث أخرى في وقت سابق.

والشهر الماضي، تم التقاط 13 جثة وإنقاذ 25 آخرين إثر غرق مركبهم قبالة سواحل صفاقس أيضا.

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وشهدت الآونة الأخيرة تكرار حوادث غرق القوارب التي تقل مهاجرين غير شرعيين من تونس إلى سواحل إيطاليا، التي تكون أقرب نقطة منها على بعد 80 كيلومترا من سواحل تونس.

وتعيش تونس أزمة معقدة مترتبة عن الوضع الاقتصادي الصعب، تفاقمها موجات الهجرة غير الشرعية المتزايدة، في ظل مساعي الاتحاد الأوروبي لتحويلها إلى منطقة عازلة.