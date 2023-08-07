طائرات "للتحالف" تخرق قواعد "تجنب الاصطدام" بمواجهة طائرات "سو- 35" الروسية في سوريا

بالإضافة إلى ذلك، في الساعة 16.44 في منطقة الدانة في محافظة إدلب، تم تسجيل اقتراب خطير أيضًا من ثلاث طائرات مسيرة من طراز “إم كيو- 9” تابعة لـ “التحالف” من طائرات “سو- 35” التابعة للقوات الجوية الروسية، حيث اقتربت لمسافة أقل من 100 متر في الجو.