حركة التيار الثوري بالسودان تدعو لحوار سياسي يستثنى منه حزب المؤتمر الوطني

وعن مشاركة الإسلاميين من ممثلي حزب المؤتمر الوطني بالسودان في هذا الاجتماع، أكدت حركة التيار الثوري “أن ذلك سيعيد تجربة اجتماع فندق سلام روتانا الفاشلة بالخرطوم التي قاطعتها قوى التغيير، إضافة إلى أن ذلك سوف يكون مكافأة للمؤتمرالوطني وحلفائه وواجهاته على حربهم في السودان وموقفهم المعادي للإيقاد والاتحاد الأفريقي ومكافأتهم على عقود من نشاطهم التخريبي ضد الاستقرار”.