تجمع الآلاف في عاصمة النيجر دعما للمجلس العسكري الجديد.. فيديو

تجمع آلاف المتظاهرين، اليوم الأحد، بدعوة من المجتمع المدني في عاصمة النيجر نيامي، لإظهار دعمهم للمجلس العسكري الحاكم عقب انقلاب جرى مؤخرا بالبلاد.

نيامي – سبوتنيك. وبحسب مراسل سبوتنيك، هتف المتظاهرون دعما للجنرال عبد الرحمن تشياني، رئيس المجلس العسكري في النيجر، وشكروه لتحرير الشعب، ونددوا بالعقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” على البلاد.

وأشار المراسل إلى أن المظاهرات تجري بطريقة سلمية حاملين أعلام النيجر وروسيا.

كان عسكريون في جيش النيجر، قد أعلنوا، بساعة مبكرة من صباح الخميس 27 يوليو/تموز الماضي عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال، مؤكدين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.

وصرح رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، لوكالة سبوتنيك بوقت سابق، بأن الرئيس بازوم لا يزال محتجزا في مقر إقامته وهو بخير.

وأعلنت (إيكواس)، في 30 يوليو/تموز الماضي فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية تولي عسكريين السلطة وعزل رئيس البلاد محمد بازوم.

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ومطلع أغسطس/آب الجاري، اعتمد المشاركون في اجتماع طارئ لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) الذي عقد في أبوجا، خطة في حالة التدخل العسكري في النيجر.