سوريا.. مقتل 4 عسكريين وإصابة 4 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على دمشق

أفاد مراسل “سبوتنيك” نقلا عن مصدر عسكري سوري، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، بمقتل 4 جنود جراء العدوان الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق.

وقال المصدر العسكري، إن 4 جنود قتلوا، وأصيب 4 آخرين، ووقوع بعض الخسائر المادية”.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل “سبوتنيك” في سوريا، ليل الأحد/الاثنين، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق.

وكشف المصدر العسكري، أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الجولان المحتلة، باتجاه بعض المواقع بمحيط العاصمة دمشق، وأن الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها.

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق

وفي 19 يوليو/تموز المنصرم، أعلنت وزارة الدفاع السورية، إصابة عسكريين اثنين في عدوان إسرائيلي على بعض النقاط في محيط العاصمة دمشق. مشيرة إلى أن العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق”.

وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية، تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.