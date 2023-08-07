الدفاع: الجيش الروسي يسيطر على 7 معاقل للقوات الأوكرانية ويدمر سرية مشاة في أولشان

تمكنت وحدات مجموعة “الغرب” التابعة للجيش الروسي، من السيطرة على 7 نقاط لتمركز القوات الأوكرانية في منطقة أولشان.

وقال مدير المركز الصحفي لقوات “الغرب” التابعة للجيش الروسي، العقيد سيرغي زيبنسكي، لـ “سبوتنيك”: “خلال العمليات الهجومية على محور كوبيانسك، تمكنت المجموعات الهجومية التابعة للجيش السادس المشترك، وبدعم نيران الدبابات والمدفعية والطيران، من التقدم في عمق دفاعات العدو في منطقة أولشان السكنية والاستيلاء على سبعة معاقل وتسعة مراكز مراقبة، والقضاء على سرية مشاة من اللواء الآلي الرابع عشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية”.

وأشار زيبنسكي إلى أن القوات الأوكرانية حاولت تنفيذ 4 هجمات مضادة، لكن القوات الروسية تمكنت من صدها جميعا. موضحا أن العدو تكبد خسائر بشرية، وخسائر في العتاد تتمثل في تدمير ناقلة جند مدرعة من طراز “سبارتان” بريطانية الصنع، إضافة إلى أسر عسكريين أوكرانيين اثنين.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.

العملية العسكرية الروسية الخاصة خبير أمريكي يكشف مشكلة الهجوم المضاد التي ستحوله إلى كارثة على أوكرانيا