مقتل 4 مهاجرين وفقدان 51 آخرين بعد غرق مركب قبالة سواحل تونس

أفاد مسؤول قضائي يوم الأحد، بأن ما لا يقل عن أربعة مهاجرين لقوا حتفهم وأن 51 آخرين فقدوا بعد غرق مركب للمهاجرين قبالة سواحل جزيرة قرقنة التونسية.

ووفقًا للمسؤول، كان جميع المهاجرين الذين كانوا على متن المركب من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

وكان وزير الداخلية التونسي، قد أعلن في يوليو/تموز أن خفر السواحل استخلص 901 جثة لمهاجرين غارقين قبالة سواحل البلاد منذ بداية العام حتى تاريخ 20 يوليو/تموز، وهو عدد يعتبر غير مسبوق لضحايا الهجرة قبالة السواحل التونسية.

تونس… انتشال 10 جثث لمهاجرين غير شرعيين خلال 48 ساعة

تشهد تونس هذا العام موجة هجرة قياسية، وتتكرر كوارث غرق قوارب المهاجرين القادمين من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، والذين يسعون للوصول إلى السواحل الإيطالية.