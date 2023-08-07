مصدر: أردوغان يعتزم عرض وساطة خلال محادثات مع بوتين لاستئناف مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا

أكد مصدر في الرئاسة التركية، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يخطط لعرض وساطة جديدة، خلال محادثات مقرر عقدها الشهر الجاري مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لاستئناف محادثات السلام بشأن أوكرانيا ووقف إطلاق النار.

وقال المصدر في تصريح لسبوتنيك: “السيد الرئيس سيعرض وساطته في تسوية النزاع. سيعيد التأكيد على أنه لن يكون هناك رابحون في الحرب ولا خاسرون في عملية السلام”.

الدفاع: الجيش الروسي يسيطر على 7 معاقل للقوات الأوكرانية ويدمر سرية مشاة في أولشان

وأضاف “كما تعلمون، أيدت أنقرة مرارا التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن، والجلوس على طاولة المفاوضات. نحن نواصل جهودنا. السيد الرئيس اليوم ربما يكون الزعيم العالمي الوحيد الذي يتمتع بثقة حقيقية من جانب قادة روسيا وأوكرانيا، ويمكنه التواصل معهم باستمرار وفعل أي شيء لإحلال السلام في المنطقة”.