أوكرانيا تحصل على صواريخ "سكالب" من فرنسا

قال فلاديمير زيلينسكي إن كييف حصلت على صواريخ بعيدة المدى من طراز SCALP من فرنسا.

وعرض رئيس الدولة إحدى القذائف في مقطع فيديو ظهر على قناته على تلغرام، بمناسبة يوم القوات الجوية الأوكرانية.

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 11 يوليو/تموز في قمة الناتو في فيلنيوس عن قرار نقل مقذوفات بعيدة المدى إلى كييف “لدعم” هجوم القوات المسلحة الأوكرانية. وذكرت قناة LCI، أنه يتحدث عن صواريخ SCALP. إنها نظائر لـ Storm Shadow، والتي أرسلتها بريطانيا لأوكرانيا.