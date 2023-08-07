أوكرانيا تحصل على صواريخ "سكالب" من فرنسا

قال فلاديمير زيلينسكي إن كييف حصلت على صواريخ بعيدة المدى من طراز SCALP من فرنسا.
وعرض رئيس الدولة إحدى القذائف في مقطع فيديو ظهر على قناته على تلغرام، بمناسبة يوم القوات الجوية الأوكرانية.
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02:42 GMT
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 11 يوليو/تموز في قمة الناتو في فيلنيوس عن قرار نقل مقذوفات بعيدة المدى إلى كييف “لدعم” هجوم القوات المسلحة الأوكرانية. وذكرت قناة LCI، أنه يتحدث عن صواريخ SCALP. إنها نظائر لـ Storm Shadow، والتي أرسلتها بريطانيا لأوكرانيا.
قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن إرسال صواريخ SCALP إلى كييف هو خطوة أخرى نحو تصعيد الصراع.
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