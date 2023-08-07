مروحية "التمساح" تدمر دبابة أوكرانية وعربة مشاة بصواريخ موجهة… فيديو

يُظهر الفيديو كيف تخرج دبابة أوكرانية من الغابات. في هذه اللحظة، تتم إصابتها بالصاروخ الموجه المضاد للدبابات “فيخر”. ثم يتم ضرب ناقلة جند مدرعة مختبئة في حزام غابة.

تم تطوير الصاروخ الموجه المضاد للدبابات “فيخر” لتسليح طائرات سو-25تي وسو-39 الهجومية ومروحيات كا-50 وكا52، بالإضافة إلى القوارب وسفن الدوريات الصغيرة. تم تصميم المقذوف لتدمير المركبات المدرعة، بما في ذلك تلك المجهزة بحماية ديناميكية، وكذلك الأهداف الجوية منخفضة السرعة.