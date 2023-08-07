انخفاض أرباح أرامكو السعودية 38 %

كشفت شركة أرامكو السعودية، اليوم الإثنين، عن تراجع صافي أرباحها بنسبة 37.89% في الربع الثاني من عام 2023.

ونقلت قناة “العربية” عن الشركة قولها بأن قيمة أرباحها بلغت نحو 112.81 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بقيمة تقدر بحوالي 181.64 مليار ريال في الربع المماثل من عام 2022.

وتشير البيانات المالية لشركة أرامكو السعودية إلى انخفاض صافي الأرباح بنسبة 19.25% إلى 119.54 مليار ريال (31.8 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2023، مقارنةً بقيمة تقدر بحوالي 148.03 مليار ريال (39.47 مليار دولار) في الربع المماثل من عام 2022.

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وبالنسبة للربعين المتتاليين، ارتفعت أرباح أرامكو بنسبة 3.75% في الربع الأول من العام الجاري، حيث وصلت قيمتها إلى 115.22 مليار ريال مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022.

وأفادت الشركة أنها وزعت أرباح بقيمة 73.2 مليار ريال (19.5 مليار دولار) في الربع الأول، وهو ما يعني زيادة قدرها 4% عن الربع السابق.

يذكر أنه في أواخر يوليو/ تموز الماضي، تمكنت شركة “أرامكو” السعودية من إنتاج وتصدير أول شحنة من الأمونيا الزرقاء عالية الجودة من المملكة إلى اليابان، وذلك بالشراكة مع معهد اقتصاديات الطاقة الياباني “IEEJ” وشركة الصناعات الأساسية السعودية “سابك”.

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وقالت صحيفة “الوئام” إنه تم تصدير 40 طنا من الأمونيا الزرقاء لاستخدامها في توليد الطاقة الخالية من الكربون، فيما أعرب كبير الإداريين التقنيين في “أرامكو”، أحمد الخويطر، عن أمله في أن تساعد هذه الشحنة في إبراز إمكانيات المواد الهيدروكربونية كمصدر موثوق للهيدروجين والأمونيا المنخفضة الكربون.