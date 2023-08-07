إيران تبدي استعدادها لنقل المعرفة التقنية لسوريا وإعادة بناء بنيتها التحتية

أعلن وزير الجهاد الزراعي الإيراني، محمد علي نيكبخت، أن بلاده مستعدة لنقل واستخدام المعرفة التقنية لإعادة بناء البنية التحتية في سوريا.

ونقلت وكالة “إرنا” عن نيكبخت تصريحاته خلال اجتماعه مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد سامر خليل، ورئيس اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد الوزير الإيراني خلال الاجتماعات على أهمية تطوير التعاون الاقتصادي، مبديا استعداد بلاده للتعاون والشراكة مع سوريا باستخدام الخبرات والمعرفة التقنية والهندسية في القطاعات الزراعية المختلفة، بما في ذلك الزراعة والبستنة وصيد الأسماك والصناعات التحويلية.

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وأشار الوزير إلى أن مهمتهم هي تسهيل الأمور لزيادة مستوى التبادل التجاري، وذلك بناءً على تأكيدات الزعيمين في البلدين، معربا عن أمله في إزالة العقبات وتسهيل العلاقات الاقتصادية بين إيران وسوريا في أسرع وقت ممكن.

ودعا وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري والخبراء والباحثين السوريين لزيارة إيران واستكشاف التكنولوجيا الزراعية وتطوير المعرفة.

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من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، سامر الخليل، خلال الاجتماع على ضرورة تطوير التعاون بين البلدين، قائلا إن سوريا استفادت في السابق من تجارب إيران في مجال الثروة الحيوانية.