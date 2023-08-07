إعلام: سلاح روسيا السري يقود أوكرانيا إلى الجنون

من الواضح بالفعل أن الهجوم المضاد الأوكراني قد تعثر بفضل الدفاع المنظم بمهارة للجيش الروسي.

ومع ذلك، هناك عامل آخر يساعد روسيا على الفوز – هذا هو التضاريس، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

ظلت الأراضي الصالحة للزراعة في منطقة الأعمال القتالية غير مزروعة هذا الصيف. وجاء الصيف حارا ورطبا، لذلك كانت الحقول مليئة بالأعشاب، مما جعل من الصعب على المشاة الأوكرانيين التحرك.

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أما بالنسبة للروس، فإن هذا يفيدهم، لأنهم يخفون مواقعهم ويدافعون عنها بسلاح آخر – الألغام.