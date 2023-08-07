4 دول أفريقية ضمن قائمة أفضل 25 قوة بحرية في العالم

اندرجت 4 بلدان أفريقية ضمن تصنيف عالمي حديث لأفضل 25 قوة بحرية حول العالم، من حيث امتلاكها أكبر عدد من السفن والغواصات.

وأشارت القائمة الصادرة عن موقع “Wisevoter”، إلى أن مصر والجزائر ونيجيريا والمغرب، هي الأربع دول الأفريقية في التصنيف.

وجاءت مصر في المرتبة الأولى بين الدول الأفريقية، والمرتبة 13 على مستوى العالم ، بما يقرب من 250 سفينة عسكرية و8 غواصات، تليها الجزائر بأكثر من 200 سفينة و6 غواصات، تعمل على طول ساحلها الذي يمتد على ما يزيد عن 2200 كيلومتر.

بعد ذلك، تأتي نيجيريا والمغرب في المركزين الثالث والرابع، بـ163 و121 سفينة حربية على التوالي.

وكان المركز الخامس والأخير من نصيب الكاميرون، من حيث ترتيب الدول الأفريقية المالكة لأكبر عدد من السفن والغواصات، بامتلاكها لـ60 سفينة، وفقا لبيانات “Wisevoter”.

وعلى الرغم من أن دول أفريقيا ليس لديها سفن حربية بارزة للغاية، إلا أن قواتها البحرية تلعب دورا حاسما في حماية مصالحها البحرية، التي تواجه تهديدات مثل التهريب والقرصنة والهجرة غير الشرعية.

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أفضل 5 قوات بحرية أفريقية:

1. مصر: تتصدر القائمة والمرتبة 13 على مستوى العالم ، بأسطول مكون من 245 سفينة عسكرية و 8 غواصات 2. الجزائر: تحتل المركز الت 15 على مستوى العالم، بامتلاكها 201 سفينة و6 غواصات 3. نيجيريا: حاصلة على المرتبة 22 على مستوى العالم بأسطول مكون من 163 قاربا 4. المغرب: تحتل المركز الـ25 على مستوى العالم، بإجمالي قوة بشرية يبلغ 121 سفينة حربية 5. الكاميرون: تذيلت قائمة “Wisevoter” لأكثر الدول الأفريقية المالكة للسفن والغواصات حول العالم، بامتلاكها 60 سفينة عسكرية فقط، بينما جاء ترتيبها عالميا في المركز الـ49.

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من هو الرائد عالميا؟

يشمل التصنيف العالمي لموقع “Wisevoter” ما مجموعه 144 أسطولا، والذي يتصدره الصين، وروسيا، وكوريا الشمالية، وأمريكا.

وجاءت الصين في المركز الأول عالميا، بامتلاكها 730 سفينة حربية، وهي أكبر دولة آسيوية، استثمرت بكثافة لتحديث أسطولها في السنوات الأخيرة.

وتمتلك البحرية الصينية، مجموعة متنوعة من السفن والغواصات، بما في ذلك حاملات الطائرات والمدمرات والفرقاطات.

بينما تحتل روسيا المرتبة الثانية عالميا، بـ598 سفينة بحرية و49 غواصة، تليها كوريا الشمالية بـ519 سفينة و71 غواصة، بينما جاءت أمريكا في المرتبة الرابعة، بأسطول مكون من 484 سفينة حربية.