أكبر 10 احتياطيات اقتصادية في العالم.. بينها روسيا ودولة عربية

ووفقا لتحليل البيانات: “تنافست روسيا والهند، منذ عام 2015، مع بعضهما البعض في هذا المؤشر على المرتبة الرابعة، وفي العام الماضي، احتلت روسيا هذه المرتبة، إذ بلغت الأصول الروسية، مع الأخذ في الاعتبار تلك المجمدة من قبل الغرب، 540 مليار دولار مقابل الأصول الهندية بقيمة 532 دولارًا، وبعد ذلك في مايو/ أيار من هذا العام، احتلت الهند مرة أخرى المرتبة الرابعة بأصول بلغت 590.7 مليار دولار”.