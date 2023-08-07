حرر الجيش الروسي مناطق واسعة على محور كوبيانسك من قبضة نظام كييف، وبلغ طول خط المناطق المحررة 11 كيلومترا على مدى الأيام الثلاثة الماضية.

وقالت وزراة الدفاع الروسية في بيان اليوم الإثنين: “على محور كوبيانسك، حسنت كتائب الاقتحام التابعة لمجموعة قوات “الغرب” مواقعها على طول خط المواجهة في منطقتي أولشانا وبرشوترافنيفو في مقاطعة خاركوف أثناء القيام بعمليات هجومية على جبهة واسعة.

على مدى الأيام الثلاثة الماضية، بلغ تقدم القوات الروسية على طول خط الجبهة في هذا الاتجاه 11 كيلومترا وأكثر من ثلاثة كيلومترات في عمق دفاع العدو.

كما تم صد اثني عشر هجومًا مضادًا لوحدات الألوية الميكانيكية 14 و 32 و 67 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بنجاح في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.

بالإضافة إلى ذلك، أدى الهجوم البري وضربات طيران الجيش ونيران المدفعية إلى دحر تراكمات القوى العاملة والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كوبيانسك وكوتلياروفكا وبيريستوف في مقاطعة خاركوف.

وبلغت خسائر العدو 110 جنديًا أوكرانيًا ومركبتين قتاليتين مدرّعتين وثلاث سيارات عسكرية ومدفع “إم 777” أمريكي الصنع ورادار مضاد للبطارية تي بي كيو- 50 أمريكي الصنع.

وواصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولاتها الهجومية الفاشلة على محاور زابوروجيه ودونيتسك وجنوب دونيتسك وكراسني ليمان.

على محور زابوروجيه، صدت الأنشطة الشجاعة لوحدات مجموعة القوات الروسية بغطاء جوي ومدفعي ثلاث هجمات للعدو في منطقتي أوسبينوفكا ورابوتينو في مقاطعة زابوروجيه.

تم تحييد ما يصل إلى 80 جنديًا أوكرانيًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وأربع سيارات عسكرية، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر “دي- 30”.

وعلى محور دونيتسك، نجحت وحدات من مجموعة قوات “الجنوب”، بالتعاون الوثيق مع الطيران والمدفعية، في صد هجوم الجماعات المهاجمة للواء 81 المجوقل التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بيلوغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير تراكمات القوى العاملة والمعدات المعادية في مناطق بوغدانوفكا وفسيلوي وكليشيفكا ومارينكا وكراسنوغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.