بولندا تزود حدودها مع كالينينغراد وبيلاروسيا بنظام "تتبع إلكتروني"

وقال فونسيك اليوم الإثنين إن “95% من الحاجز المحيط بالحدود مع كالينينغراد قد اكتمل بالفعل، والموعد النهائي في شهر سبتمبر لنقل هذا الحاجز ليس في خطر”.

وبحسب السلطات البولندية، فإن السور الإلكتروني عبارة عن نظام من أجهزة الاستشعار والكاميرات، وبفضله يمكن مراقبة الحدود على مدار الساعة، بغض النظر عن الظروف الجوية، دون الحاجة إلى أن يكون على الخط الحدودي.