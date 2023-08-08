"هامفي" أمريكية "بلا هوية" نتيجة لغم روسي… فيديو

تداولت المنصات الروسية مشاهد توثق تحطم سيارة “هامفي” المدرعة التي سلمتها الولايات المتحدة الأمريكية للقوات الأوكرانية، بعد سيرها على لغم روسي مضاد للدبابات على اتجاه زابوروجيه.

وتظهر المشاهد المدرعة الأمريكية وقد تحطمت مقدمتها وأجزاء من محركها إلى أشلاء بعد انفجار أسفل أحد عجلاتها الأمامية، الأمر الذي أفقدها هويتها وشكلها.

وبدت المدرعة الأمريكية محطمة على محور زابوروجيه بعد إفشال محاولة هجوم أوكرانية في المنطقة.

وبحسب الدفاع الروسية، واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولاتها الهجومية الفاشلة على محاور زابوروجيه ودونيتسك وجنوب دونيتسك وكراسني ليمان.

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على محور زابوروجيه، صدت الأنشطة الشجاعة لوحدات مجموعة القوات الروسية بغطاء جوي ومدفعي ثلاث هجمات للعدو في منطقتي أوسبينوفكا ورابوتينو في مقاطعة زابوروجيه.